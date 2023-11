15 ans des hameaux durables

Un petit mot pour l'association Hameaux Durables qui fait la promotion d'un mode d'habiter écologique en milieu rural. C'est le pendant des eco-quartiers en ville, qui se développe de plus en plus avec des constructions de maison utilisant des matériaux biosourcées, des ossatures bois ou métal, des isolants naturels (chanvre, laine), et des stations solaires pour l'énergie en auto-consommation.

Le fonctionnement de ces hameaux durables favorise l’entraide et la solidarité inter-générationelle.

Bon anniversaire aux Hameaux Durables