ecards de l'association des Landais de Paris

L'association des Landais de Paris réuni les natifs de cette région ou ceux qui y ont des affinités : entrepreneurs, étudiants, travailleurs...Durant l'année nous aidons à l'installation de nos compatriotes de la région à s'installer à Paris, pouvons les aiguiller, les soutenir. Et nous organisons chaque fin d'année le repas des « Landais de Paris », où nous nous réunissons autour des spécialités de notre région avec quelques invités.

Cette année nous souhaitons marquer le nouvel an avec la création et l'envoi d'ecards aux couleurs Landaises vers près de 2000 entreprises et collectivités qui peuvent être touchées par la culture Landaise et notre savoir-faire artisanal. Ces cartes de vœux seraient animées avec un scénario original aux couleurs de notre région : nous avons contacté une graphiste pour les réaliser ces animations.

Et nos cartes de vœux seront en vente sur un site de ecards d'entreprise sur Internet

Nous savons aussi que la WWF produit aussi ses propres cartes de vœux et donc nous nous associons à cet élan : 50% des dons recueillis pour nos ecards iront à la WWF naturellement.

Nos vœux vous accompagnent et nous vous remerçions d'avance