30 ans de notre artisan préféré Bedarieux

Bédarieux est un artisan apprécié de tous dans notre région du 34 ;deux générations d'héraultais ont grandi au grès de ses interventions : qui, pour réparer un vieux chauffage, qui, pour isoler les combles ou pour refaire une façade, qui pour rénover une dépendance près de chez soi.

Pour tous travaux en région de Lodève on demande un devis à notre artisan rénovation Bédarieu , toujours disponible !



Un artisan toujours de bonne humeur et disponible, qui travaille à l'ancienne depuis 30 ans : alors que certains matériaux de construction et rénovation sont devenus trop polluants et difficiles à recycler, dans une démarche de développement durable et bien avant l'heure, Bédarieux à toujours utilisé d'autres sources (polystyrène, chanvre, chaux). Un vrai écologiste !

Alors qu'il pense à la retraite avec quelques problèmes de santé (genoux à cause des travaux de carrelage..) on aimerait lui offrir un petit cadeau d'encouragement car les artisans comme lui, on n'en fait plus !

Donc pour préserver notre compagnon et notre mémoire de son savoir-faire on voudrait lui organiser un après-midi de remerciement pour ces 30 ans d'artisan au service de notre territoire ; lui offrir l'album photo de certaines rénovations ou constructions dans lesquelles nous visons et qu'il a faite et lui demander aussi de transmettre un peu de son savoir aux jeunes, pour les inspirer vers un chemin qui a encore de l'avenir : organiser des ateliers ponctuels ou Bédarieux montrerait tel ou tel aspect de son métier d'artisan rénovations.

50% des dons seraient reversés à la WWF.

merci