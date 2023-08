Les sports nature qui mettent en relation l'homme et son environnement naturel sont soutenus depuis 10 ans maintenant par notre association XV Nature : randonnées mais aussi parcours acrobatique sur les via ferrata, trekking, et même kayak pourlles petits et grands. Parmi nos projets de sport nature nous souhaitons pouvoir amnager une via ferrata du côté des Fenouillèdes en Pyrénées Orientales et pour cela nous avons besoin d'un peu d'équipement pour baliser le parcours...

merci de votre aide

décourverte sport nature